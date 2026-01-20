ホテルグランヴィア大阪の1階にある｢ティーラウンジ｣では、2026年1月9日(金)～2026年3月31日(火)まで｢アフタヌーンティーセット～いちご＆ショコラ～｣が開催中です。紅茶マイスターのウェルカムドリンク、スイーツやセイボリーなどがいただけます。いちごとショコラの組み合わせが楽しめるアフタヌーンティーを取材してきたので紹介します。 いちご&シ