気象台は、午後0時8分に、波浪警報を秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市、三種町、八峰町に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】秋田県・秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市などに発表 20日12:08時点沿岸では、20日夕方まで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■秋田市□波浪警報【発表】20日夕方にかけて警戒予想最大波高6m□なだれ注意報21日にかけて