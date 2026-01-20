20日（火）は次第に冬型の気圧配置が強まる見込みです。25日（日）頃にかけて強い冬型の気圧配置が続き、日本海側を中心に積雪が増えていく所がありそうです。普段、雪の少ない太平洋側でも雪の降る所がある見込みです。また全国的に厳しい寒さも続きそうです。【CGで見る】全国の雨と雪の予想（20日正午〜23日の午前6時）20日（火）は冬型の気圧配置が次第に強まる見込みです。山陰から北の日本海側は広い範囲で雪が降り、風も強