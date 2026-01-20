「固めた刺繍糸だけで白菜を作っちゃいました」【写真】右の刺繍糸を固めたもので形を作っていきますこんなひと言とともに投稿されたのは、指先でつまめる極小サイズの「白菜」の手芸作品。「X」で注目を集めました。やわらかそうな葉のちぢれ具合やみずみずしい黄緑の色合いなど白菜の持つ特徴がとてもよくとらえられています。自作品をポストした「テテシゴト」（@tete_shigoto）さんは独自技法で固めた刺繍糸だけで植物を制作