¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¡Ê¹â¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¼ç±é¡¦Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¡£Âè16½µ¡Ö¥«¥ï¡¢¥Î¡¢¥à¥³¥¦¡£¡×¤ÎÂè77²ó¤¬£±·î20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ®¤Î¿Í¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥È¥­¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó°ì²È¤ò¼èºà¤·¤Æ¡¢¿·Ê¹µ­»ö¤ÎÏ¢ºÜ¡Ö¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸ÆüÏ¿¡×¤ò»Ï¤á¤¿³áÃ«¡Ê´äºê¤¦Âç¤µ¤ó¡Ë¡£¤½¤Îµ­»ö¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¥È¥­¤ÏÄ®¤Î¿Í¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¿·Ê¹µ­»ö¤ÏÀî¤Î¸þ¤³¤¦¡¢¤Ê¤ß¡Ê¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê