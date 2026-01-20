子どものおもちゃ収納、みなさんどうしてますか？乗り物好きの保育園児がいるわが家では、プラレールやトミカが年々増えてきて片付けてもすぐ散らかるし、どこに何があるかも分からない！そんな悩みを解消したくて収納グッズを探していたところ、無印良品の「小物収納ケース」がプラレールやトミカ収納におすすめだという情報を聞き、実際に試してみました。シンプルで丈夫！組み合わせて使えるのもうれしい今回試した「再生ポリ