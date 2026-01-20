私はカオル。20代半ばで夫と結婚し、現在は娘と息子と4人で暮らしています。最近は子どもたちが大きくなり、学生時代の友人と連絡を取り合って会ったりもしています。そんなある日、大学時代の親友エイコから「結婚しました」という連絡が来ました。しかしその相手は私が当時付き合っていたケント。しかもエイコはフラれた私をなぐさめる裏で、ケントとすぐに付き合いはじめていたのです。私は言葉を失い、「おめでとう」を撤回し