『くまのプーさん』生誕100周年を記念した「Gap」のベビー向けコレクション「Gap x Disney - The Winnie the Pooh Collection」が、1月20日（火）から「Gap」公式オンラインストアで、1月21日（水）から全国の「Gap」ストアで順次販売される。【写真】プーさんが着ている赤い服みたいなTシャツも！『プーさん』×「Gap」コレクション一覧■森に住む仲間たちをフィーチャー今回発売される「Gap x Disney -The Winnie the Pooh