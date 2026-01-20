きょうは上空に強い寒気が流れ込み、午後は一気に冷え込みが強まるでしょう。 【画像を見る】いつどこで雪が降る？名古屋などでも雪か “最長寒波”が襲来 最新の寒気･雪シミュレーション 朝はすっきり晴れていましたが、正午前の名古屋市内は、雲が多くなっています。気温は8℃で、風が強く吹いています。 きょうの午後は雲が広がりやすいものの、晴れ間もあるでしょう。夜にかけて風の強い状態が続く見込みです。洗濯物