老舗ブランド「ダロワイヨ」は、1月22日（木）から、テレビアニメ『ドラえもん』をモチーフにした限定デザインのスイーツを、全国の店舗および公式オンラインショップで発売する。【写真】トリコロールデザインがかわいい！「ドラえもん マカロン缶」など商品一覧■ギフト商品も展開今回登場する「ドラえもんとパリ発祥ダロワイヨの甘い出会い」は、パステルカラーの優しい世界観に、国民的人気キャラクターのドラえもんと、