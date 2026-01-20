ユニクロスーツでビシッ！野球のWBCで連覇を狙う侍ジャパンの選手たちのスーツ姿に大きな反響が寄せられている。「感動ジャケット・パンツを提供するオフィシャルスーツパートナーです」と綴り、6ショットを公開したのはユニクロの公式X。定価6900円の感動ジャケット、3990円の感動パンツをまとった大勢(巨人)、藤平尚真(楽天)、牧秀悟(DeNA)、郄橋宏斗(中日)、森下翔太(阪神)、小園海斗(広島)の若き侍6人がモデルポーズ