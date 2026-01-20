福岡県警田川署は20日、福智町上野付近の道路上で19日午後2時50分ごろ、通行中の小学生女児らが見知らぬ男から体を触られる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は40代、身長165くらいの中肉。口ひげあり、黒色パーカ、灰色長ズボン、色不明のスニーカーを着用していたという。