福岡県宮若市長選（3月8日告示、15日投開票）に、新人で元市議の大島和武氏（79）が19日、無所属で立候補すると明らかにした。同市長選への出馬表明は3人目。大島氏は旧金田町（現福智町）出身。宮若市内で障害者支援施設などを運営する社会福祉法人「宮田親和会」の理事長。2010年から市議を1期務めた。取材に「人口減少を食い止めたい。過疎地になる危機感がある」と語り、定住人口の増加や0歳からの保育料無償化、企業誘