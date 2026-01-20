佐世保市消防団は、消防団員の基金約2560万円を私的に流用したとして、分団長の男性を懲戒免職処分にしました。 懲戒免職処分となったのは、佐世保市消防団の男性分団長(59)です。 佐世保市消防局によりますと、男性分団長は2021年7月から去年6月までに消防団員の基金合わせて約2560万円を私的流用したということです。 男性は「自営業の資金に使った」と話し全額を返済したということです。 石丸 美津留消防団長は