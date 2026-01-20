22日に告示される県知事選挙で、会社社長の宮沢 由彦氏が立候補を見送る考えを明らかにしました。 会社社長の宮沢 由彦氏は、去年11月に知事選への出馬を表明していました。 立候補を見送る理由として宮沢氏は「石木ダム建設の見直しを訴える中で、反対派の住民や市民団体が別の候補予定者を支持するため意向を尊重したい」と説明しています。 県知事選挙には当初、5人が立候補を表明しましたが、元副知事