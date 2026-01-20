米国で下部ツアーからレギュラーツアーへの昇格を果たした原英莉花はアイアンの名手。効率的にパワーを伝えて、厚い当たりを生み出す。大西翔太コーチに詳しく分析してもらった。【連続写真】手元を体に引き付けて右手のヒラを下に向けて振る原のアイアンスイング◇◇◇173センチの恵まれた体格を持つ原プロですが、スイング中にタテ・ヨコの体重移動や体の回転を巧みに使い、効率良く飛ばしのパワーを作り出しています。ト