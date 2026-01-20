1月はテーラーメイド、ピン、コブラなどから続々と2026年モデルが発表されて、すでに店頭での予約がはじまっている。2025年はピン『G440シリーズ』が年間No.1ドライバーとなったが、2026年はどうなるのか？PGAツアースーパーストアつくば学園東大通り店の谷合信俊さんに話を聞いた。【写真】世界のトップランカーたちも続々スイッチ！『Qi4D』シリーズ全モデルの顔を激写「今年はテーラーメイドの『Qi4D』の予約がすごい。1月9日