警察車両の赤色灯20日午前8時10分ごろ、兵庫県姫路市のマンション敷地内で「男性が刺された」と119番があった。背中に刺し傷のある男性が倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確認された。30代ぐらいのマンション住人とみられ、県警は事件に巻き込まれた可能性もあるとみて捜査している。県警によると、敷地内で工事関係者がおぼつかない足取りで歩く男性を見つけ声をかけると「刺された」と話したという。男性は血を