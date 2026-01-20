熊本県南阿蘇村は、物価高騰による負担の軽減策として、村内の子育て世帯に「あか牛」の肉と、そばの配付を始めました。 【写真を見る】「久しぶりにお肉いっぱい」子育て支援で『あか牛』と『そば』5000円相当を配付熊本県南阿蘇村の物価高対策 南阿蘇村は1月20日から物価高騰対策として、村内の18歳以下の子ども1人につき村内産のあか牛のロース肉やモモ肉など400～500ｇと、そば1箱、あわせて5000円相当を配付