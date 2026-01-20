記者会見するチームみらいの安野党首（左）と無所属の尾辻朋実氏＝20日午前、国会内チームみらいの安野貴博党首（比例）は20日の記者会見で、無所属の尾辻朋実氏（鹿児島）と2人で新たな参院会派を結成したと明らかにした。会派名は「チームみらい・無所属の会」。自民党と日本維新の会の与党は参院で過半数に届いていない。両氏は昨年、2025年度補正予算に賛成した経緯があり、与党は新会派に接近を図るとみられる。会見で安