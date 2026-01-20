【モデルプレス＝2026/01/20】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた河村叶翔、相塲星音が1月18日、それぞれのInstagramを更新。交際9ヶ月の記念日のショットを公開し、話題になっている。【写真】交際9ヶ月「今日好き」美男美女カップル「悶絶級」恋人の肩に寄り掛かる密着ショット◆河村叶翔＆相塲星音、交際9ヶ月で密着2ショット公開「9months」とつづり