【モデルプレス＝2026/01/20】元乃木坂46の桜井玲香が1月19日、Instagramを更新。ナース服姿を投稿し、反響が寄せられている。【写真】元乃木坂46メンバー「脚のラインが綺麗」ナース服×白網タイツ姿◆桜井玲香、ナース服×白網タイツ姿披露舞台「クワイエットルームにようこそ The Musical」に出演している桜井。「尊敬する俳優の皆様のお芝居、歌に触れる。宮川彬良さんの大好きな音楽が流れ続ける空間。松尾スズキさんの最高に