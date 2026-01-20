海上しけのため、20日以降の海の便に乱れが出ています。 欠航を決めたのは フェリー奄美のきょう20日とあす21日の便 フェリー屋久島2の20日、21日の便 屋久島と口永良部島を結ぶフェリー太陽2の20日から22日の全便です。 ・ ・ ・