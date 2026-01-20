市場調査企業のCounterpoint Researchが、2025年第4四半期の中国におけるスマートフォン出荷台数が前年同期比で1.6％の減少となったという結果を発表しました。この出荷減少の主な要因は、メモリ不足を背景とした製品価格の上昇が消費者の需要を冷え込ませたことにあると分析されています。China Smartphone Shipments Slip 1.6% YoY in Q4 2025; Apple Leads With 22% Sharehttps://counterpointresearch.com/en/insights/China-S