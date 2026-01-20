全日本スキー連盟（ＳＡＪ）は２０日、ノルディックスキー複合の２月のミラノ・コルティナ五輪代表に渡部暁斗（北野建設）、山本涼太（長野日野自動車）、谷地宙（ＪＡＬ）の３人に決定したと発表した。１８日に行われドイツのＷ杯が終了し、ＳＡＪが五輪代表決定の基準日とする１９日前の複合の大会がすべて終了した。複合の代表枠は３でＳＡＪが定める派遣基準を３人が満たしてことで、正式に代表入りが決まった。今季での