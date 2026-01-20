【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円9.00円突破に向けたエネルギー蓄積 先週のまとめ 先週のメキシコペソ円は、週初に安値をつけた後、メキシコの政策金利の高止まりを背景とした堅調な動きを見せた。一時心理的節目である9.00円に迫る場面もあったが、週末にかけては円買い戻しの影響を受け、ボラティリティの高い展開となった。週前半（1/12-1/14）は12日に期間中安値8.776円を記録したが、その後はキャリӦ