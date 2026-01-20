【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円200円の大台を再度伺う展開 先週のまとめ 先週のスイスフラン円は、週前半に199円台という極めて高い水準まで値を伸ばしたが、週後半には主要クロス円同様、円買い戻しの圧力に屈し一時196円台まで急落した。しかし、スイスフラン自体の底堅さは健在であり、週明けには再び198円台まで回復を見せている。週前半（1/12-1/14）は197円台から上昇を開始し、13日には一時期間中最高値199.