２０日前引けの日経平均株価は前営業日比６５２円４６銭安の５万２９３１円１１銭と大幅続落。前場のプライム市場の売買高概算は１０億７５２５万株、売買代金概算は２兆８６８５億円。値上がり銘柄数は３７５、対して値下がり銘柄数は１１８１、変わらずは４６銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場はリスク回避ムードの拭えないなか日経平均は先物主導で再び下値を探る展開となっている。国内の新発１０年債利回り