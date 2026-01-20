全日本スキー連盟（ＳＡＪ）は２０日、ノルディックスキー・ジャンプ男子の２月のミラノ・コルティナ五輪代表に小林陵侑（チームＲＯＹ）、二階堂蓮（日本ビール）、中村直幹（フライングラボラトリー）の３人の代表が決定したと発表した。１８日に行われＷ杯札幌大会が終了し、ＳＡＪが五輪代表決定の基準日とする１９日前の大会がすべて終了し、派遣推薦基準を３人が満たし、正式に代表となった。２２年北京五輪ノーマルヒ