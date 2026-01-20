20日は二十四節気の一つ「大寒」です。1年で最も寒さが厳しくなるころとされています。こうした中、山形市では、ソバの実を冷たい沢の水に浸して作る「寒ざらしそば」の仕込み作業が行われました。「寒ざらしそば」は、ソバの実を冷水に浸し、寒風にさらして作るという江戸時代から伝えられてきた技法で、寒さによって甘みと舌触りのよさが引き出されるのが特長です。山形麺類協同組合では毎年「山めん寒ざらしそば」として提供を