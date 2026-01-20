20日に山形市で開幕する女子スキージャンプワールドカップ蔵王大会に先立ち、山形市で19日夕方、記者会見が開かれ、高梨沙羅選手らが意気込みを語りました。山形市内のホテルで19日夕方開かれた会見には、高梨沙羅選手と丸山希選手が登壇し大会への意気込みを語りました。高梨沙羅選手「シーズン初めからなかなか調子が上がらない中で試合を続けてきたが、ここ数戦でようやく自分のきっかけをつかんでいい調子を