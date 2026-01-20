女流落語家で林家しん平門下の二ツ目、林家あんこ（３９）が１９日、東京・両国で「新春東あられ寄席」に出演した。創業１１５年を誇る老舗あられ・おかき専門店での１６回目の地域寄席で、第２１代すみだ親善大使も務めた地元噺（はなし）家の高座とあって事前予約で満員御礼。自作落語『北斎の娘』のスピンオフや古典落語『おかめ団子』などの演目を披露し、最後は竹のすだれを使った日本の伝統芸能「南京玉すだれ」も披露して