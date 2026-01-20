巨人の泉口友汰内野手が２０日、ジャイアンツ球場で自主トレを公開した。体幹トレーニングや内野ノックで汗を流し、マシン打撃では４０分間黙々とバットを振り込んだ。「休むと不安になるので、すぐ動きました」と、年末年始はつかの間の休息を挟みすぐに始動。「（個人は）二の次。リーグ優勝、日本一を目標に頑張っていきたい」と語った。２年目の昨季は出場１３３試合で打率３割１厘、６本塁打、３９打点でベストナインとゴ