【新華社ハルビン1月20日】中国黒竜江省海林市の横道河子鎮は、観光商品のラインナップを拡充し、20余りのアクティビティーが観光客に没入型の氷雪観光を提供している。熱気球体験は、上空からロシア風建築群と森林や雪原の広がるパノラマを一望できる。（記者/劉赫垚）