■これまでのあらすじ自分のものは自分で食べたい夫。「一口ちょうだい」が苦手だと何度伝えても理解してもらえず、話し合おうとしても聞く耳を持たない妻に絶望していた。子どもにもシェアを教えたい妻と、「嫌なときは嫌だって言っていい」と教えたい夫の溝は埋まるのか…？妻は「たった食事のことぐらいで」と言います。「もっと優しい人かと思った」「頑固なのは涼だけ」と。俺は別に、妻が俺がいない場所で好きに行動すること