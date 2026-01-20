阪神は２０日、ドラフト１位の立石正広内野手（２２）＝創価大＝が１９日に大阪府内の病院を受診し、「右脚の肉離れ」と診断されたと発表した。今後は様子を見ながら、別メニュー調整となる。立石は１７日の新人合同自主トレで練習メニューを回避していた。球団は「下肢の張りのため」と説明。ベースランニング中に急減速し、途中離脱していた。春季キャンプは宜野座スタートが内定していたが、これで微妙な状況となった。肉