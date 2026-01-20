2人組ロックバンド・LOVE PSYCHEDELICO（ラブサイケデリコ）が20日、活動休止を発表した。公式サイトで伝えた。【Xより】活動休止を発表したLOVE PSYCHEDELICOLOVE PSYCHEDELICOは、KUMI（Vo＆G）、NAOKI（G＆B）による音楽ユニット。2000年、シングル「LADY MADONNA〜憂鬱なるスパイダー〜」でデビュー。01年にリリースしたアルバム『THE GREATEST HITS』が160万枚を超える大ヒットととなる。25年、デビュー25周年を迎え、今