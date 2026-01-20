テレビ朝日系「徹子の部屋」が１９日に放送され、タレント、ＭＣの江口ともみが出演した。黒柳徹子から「アナウンサーとまちがえられる？」と聞かれた江口は「まちがえられますね…。番組で司会とか進行をさせていただくことが多いので。『どちらの地方局のアナウンサーだったんですか？』とか言われることがあるんですけど。いや、もうそんな…。アナウンサーさんたちみたいな大変な試験を通ってきた者ではないので」と苦笑し