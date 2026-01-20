歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。自家製チーズケーキの作り方を披露しました。 【写真を見る】【 工藤静香 】自家製チーズケーキの作り方を披露「久しぶりにシンプルなチーズケーキが美味しかったです」工藤さんは皿に盛られたデザートの画像を投稿し、「普通にチーズケーキ笑ヨーグルトとかに代用してないノーマルチーズケーキ。」と、自身で作ったチーズケーキを紹介しました。 焼き上げた