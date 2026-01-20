静岡県庁を訪れ、鈴木康友知事（左端）に謝罪する中部電力の林欣吾社長（右から3人目）ら＝20日午前中部電力が浜岡原発（静岡県）の耐震設計に関わるデータを不正操作した問題で、林欣吾社長は20日、静岡県庁を訪れ、鈴木康友知事に謝罪した。「県民の皆さまに多大なご心配とご迷惑をおかけした」と述べた。鈴木知事は「これまでの信頼を大きく損ない、遺憾だ」と応じた。15日には立地自治体の静岡県御前崎市や県内の周辺3市に出