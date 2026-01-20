NGT48で研究生から正規メンバーに昇格した4期生木本杏菜（18）が、目標を語り自覚を示した。木本杏は10日に開催された「NGT48劇場10周年記念公演」（新潟市・NGT48劇場）で、同期の磯崎菜々（19）、佐藤広花（19）とともに昇格が発表された。◇◇◇昇格後に聞いた母親の話が刺さった。「今まで助けていただいていた部分も自分でやって、どれだけ活動の幅を広げられるかが大切だよね」。木本杏は真剣に聞き入り、受け