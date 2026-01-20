本日1月20日（火）の『日本探求アカデミックバラエティ 火曜の良純孝太郎』は、『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』との合体2時間スペシャルが放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！今回のテーマは、“日本全国激アツ空港巡り”。小学生のころ、パイロットを夢見ていたという石原良純は、飛行機も空の旅も大好き。今では年間200フライト以上をこなしており、全国の空港を知り尽くしていると話す。そこ