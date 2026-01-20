高市首相が19日、衆議院の解散を表明し、選挙の日程が決まったことを受け、県の選挙管理委員会は選挙の準備にあたる事務室を開設しました。20日朝、県庁に開設された選挙事務室。立候補に関する事務や投票用紙の準備、市区町村の選挙管理委員会との調整を行います。積雪の中でのポスター掲示板の取り扱いなどすでに協議を始めているといいます。〈県選挙管理委員会八幡己津子書記長〉「雪の影響というのは心配されるところ