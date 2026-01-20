【替霊～カエ・ダマ～（かえだま）】 1月20日 連載開始 【拡大画像へ】 双葉社は1月20日、マンガ「替霊～カエ・ダマ～（かえだま）」の連載をwebアクションで開始した。 本作は第二次世界大戦を時代背景にしたサスペンス。原作に「不能犯」や「シグナル100」の宮月新氏、作画を「ドクドクドク」の津上昌也氏が担当する。 【あらすじ】 第二次世界大戦下…