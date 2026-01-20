新潟県内は冬型の気圧配置の影響で荒れた天気となっています。21日から今週いっぱいは警報級の大雪になる可能性もあります。時折、強い風が吹いた20日朝の新潟市中央区。雪が舞うなか職場や学校へと急ぐ人の姿がありました。県内は21日から25日の日曜ごろまで強い冬型の気圧配置になる予想で平地でも大雪になる見込みです。21日朝からの24時間に降る雪の量はいずれも多いところで中越の山沿いで100センチ、中越の平地でも40センチ