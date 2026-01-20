岡山市内を走っていたタクシーの車内で運転手を脅し現金を奪ったとして大阪市の無職の男（56）が逮捕されました。 強盗の疑いで緊急逮捕されたのは大阪市旭区の無職の男です。警察によりますと男はきのう午後2時ごろ岡山市中区を走っていたタクシーの車内で運転手（69）の首をつかみ「強盗だ金を出せ」などと脅し1万4000円を奪った疑いが持たれています。運転手の男性にけがはありませんでした。事件の約40分後、男が