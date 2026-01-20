2月13日よりBS10プレミアムにて日本独占放送＆配信されるサラ・スヌーク主演ドラマ『全部、彼女のせい』の予告編と場面写真が公開された。 参考：サラ・スヌークとダコタ・ファニングが共演『全部、彼女のせい』2026年2月放送＆配信へ 2025年11月より米Peacockでストリーミングが開始した本作は、失踪した5歳の息子を捜索する家族に隠された秘密と、その背後にある驚くべき真相を描いたサスペンスドラマ