1月20日（月）発売の『デジタルカメラマガジン2025年2月号』では、Adobe Lightroom Classic ver.15.1の新機能を活用したフォトレタッチを特集。生成AI機能や補正ツールの基礎解説から、8名のプロ写真家による実践テクニックまで、現代の写真家が身につけるべきAI活用術を紹介している。 レビューではモノクロ専用CMOSを搭載した「RICOH GR IV Monochrome」を実写付きで解説。さらに新開発センサーとAI技術を