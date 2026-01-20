冬型の気圧配置の影響できょうの山形県内は曇りで、雪の降っている所があります。また庄内では風雪と高波に注意が必要です。 【写真を見る】山形県内は曇りで雪の降っている所も庄内では風雪と高波に注意あすはふぶく所も 山形地方気象台によりますと、きょうの県内は曇りで、雪の降っている所があります。 また庄内では風雪と高波に注意が必要です。 最大瞬間風速は酒田市飛島で３１．５メートルを観測したほか、酒