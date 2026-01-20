フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs インディアナ・ペイサーズ日付：2026年1月20日（火）開催地：エクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）最終スコア：フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 113 - 104 インディアナ・ペイサーズ NBAのフィラデルフィア・セブンティシクサーズ対インディアナ・ペイサーズがエクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Phi